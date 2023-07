Mørklagde Bornholm: Fynsk rederi stævnet for 38 millioner

Energinet bekræftede i sidste uge, at de havde lagt sag an mod en part for involvering i oversejlingen af søkablet, som forsyner Bornholm med strøm fra fastlandet. Det mørklagde den 26. februar sidste år øen.

Nu bekræfter Sø- og Handelsretten over for TV 2/Bornholm, at den stævnede part er det fynske rederi Uni-tankers, som ejer skibet Samus Swan, der sejlede kablet over. Skibet sejler under dansk flag.

Efter kablet blev revet itu, og fastlandets elforsyning blev afbrudt, måtte øen være selvforsynende i en måned.

Sø- og Handelsretten oplyser også til TV 2/Bornholm, at Energinet har stævnet Uni-tankers for et erstatningskrav på 37.902.501 kroner og 87 øre.

Skibet var på vej fra Letland til Rotterdam i Holland, da det en februar-morgen klokken 06:17 rev kablet over.

Tankskibet Samus Swan er ifølge Uni-Tankers hjemmeside en kemi- og olietanker, der sejler under maltesisk flag. Skibet er 105,5 meter langt og 16,8 meter bredt og bygget i 2009.

Redderiet Uni-Tankers holder til i Middelfart, men har også afdelinger i Frankrig, Tyrkiet og USA. Selskabet beskæftiger 31 skibe.