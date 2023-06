Ny fynsk ladepark: Får kritik for monopol og "skrub af-priser"

I maj åbnede en ny stor elbil-ladepark ved Lillebælt under stor bevågenhed fra både medier og politikere. I dag er den genstand for klage over alt for høje priser.

Det er Elbilforeningen, som i dag sendte en klage til Vejdirektoratet, hvor foreningen beskylder ladeparkens operatør Clever for urimelige priser til de kunder, som ikke har et lade-abonnement hos dem.

- Problemet er, at Clever ikke lever op til konditionerne i kontrakten. Clever har sat nogle urimelige skrub af-priser til de el-bilister, som ikke har et fast abonnement hos dem, siger Asser Mortensen, der er direktør i elbilforeningen.

Sidste år vandt Clever, der er Danmarks ubetinget største ladeudbyder til elbiler, et offentligt udbud på Ladepark Lillebælt.

Det var selvsagt godt nyt for de elbilejere, der har valgt et lade-abonnement hos Clever. De kan nu lade deres bil lynhurtigt ved Lillebælt for den nette sum af 823 kroner om måneden.

Men for de elbilister, der har abonnement hos en anden operatør, er prisen en ganske anden.

Ifølge Elbilforeningens beregninger kræver Clever op til 36 procent mere for ikke-abonnenter. Og det er ikke i orden, mener elbilforeningen.

Ifølge foreningens klage står der blandt andet i kontrakten med Vejdirektoratet, at Clever kun må hæve prisen 10 procent over den pris, deres abonnementskunder tilbydes.

- Hvis Clever havde købt grunden selv og selv betalt for etablering af den nødvendige infrastruktur, så havde det været deres egen sag. Men her har Vejdirektoratet altså betalt en betydelig sum penge for at tilvejebringe den nødvendige mængde strøm. Og så er det altså et offentligt projekt og dermed skattekroner, som Clever nu bruger til at tilgodese deres egne abonnenter, siger Asser Mortensen.

Af kontrakten med Vejdirektoratet fremgår det desuden ifølge klagen, at Clevers priser skal tilsvare andre ladeparker i området. Og det er altså ifølge elbilforeningen heller ikke tilfældet.

- Ladepark Lillebælt er en helt central del af vores lade-infrastruktur og sikrer, at vi kan rejse hurtigt og nemt på tværs af landet. Derfor er det afgørende, at elbilejere, som har abonnement hos andre udbydere, også kan lade der til en rimelig pris, siger Asser Mortensen.

FDM: Vejdirektoratets fejl

I bilisternes forening FDM er de heller ikke tilfredse med situationen, men peger kritikken mod Vejdirektoratet.

- I virkeligheden burde hele udbuddet gå om. Projektet startede helt skævt, idet Vejdirektoratet valgte at tildele så stor en ladepark til en enkelt operatør og derved begrænsede konkurrencen. De skulle have bredt udbuddet ud, så flere operatører havde fået plads på ladeparken, siger Ilyas Dogru, der er forbrugerøkonom i FDM.

Og som minimum burde Vejdirektoratet have konkretiseret betingelserne mere end tilfældet i den nuværende kontrakt, mener Ilyas Dogru.

- Nu læste jeg kontrakten igennem igen i går, og den burde have indeholdt en klokkeklar beskrivelse af, hvilke konkrete forpligtelser, der følger med udbuddet. Blandt andet i forhold til pris for ikke-abonnenter, siger Ilyas Dogru.