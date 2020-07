På jagt efter marsvin: Hvalsafari i Middelfart tiltrækker turister

Stille skvulp fra Lillebælts rolige bølger rammer skroget på hvalsafariskibet Aventura. Ombord er en masse håbefulde fynboer, der alle er taget ud med ét fælles mål.

De vil gerne spotte et marsvin.

Og sandsynligheden for, at det kommer til at ske på hvalsafarien, er ret stor. Marsvinet holder nemlig meget af at opholde sig i havet lige ud for Middelfarts kyst.

- Det er lige her, Nordsøen og Østersøen mødes. Det skaber en god gennemgang af forskelligt saltindhold og en god strøm, der tiltrækker en masse fisk, som marsvinet kan spise, siger Chandra Simanowsky, der er biolog og guide på en af de hvalsafarier, der afholdes i lillebælt.

Flere marsvin tittede op for at få luft under hvalsafarien i Middelfart. Foto: Flemming Ellegaard

14 spottet på to timer

Skipper på Aventura på netop denne hvalsafari er Henrik Traugott-Olsen, der har 20 års erfaring med at spotte de små hvaler. Og han tør godt garantere, at gæsterne ombord kommer til at opleve et marsvin undervejs.

- På tre timer kan man med garanti se et marsvin. Vi skal nok finde dem. Og de bedste turistguider er faktisk mågerne. De følger med marsvinene, og når mågerne først blafrer med vingerne som en sommerfugl, så er den god nok, så er der et marsvin igang med at fange fisk under overfladen, siger Henrik Traugott-Olsen.

Henrik Traugott-Olsen har sejlet hvalsafari i Middelfart i 20 år. Foto: Flemming Ellegaard

Skippers løfte blev hurtigt opfyldt. Med på hvalsafari var familien Vestgaard, der efter kun to timers sejlen rundt i lillebælt havde spottet 14 marsvin.

- Lige pludselig kan man bare se en marsvineryg i vandoverfladen, og pludselig er de væk igen. Det er fedt at få en lidt anderledes oplevelse her i Danmark, siger Marianne Vestgaard.

Gammelt jagtbytte - nu en fredet kulturarv

Selvom bådturen i dag kun drejer sig om at spotte de små dyr, så handlede ture ud i Lillebælt om meget mere i gamle dage.

Dengang jagtede man nemlig de små hvaler.

- Middelfart er det eneste sted, hvor man kunne fange mellem 1.000 og 2.000 dyr ad gangen. Man jagtede dem for deres tykke spæk, som man senere kunne koge om og bruge som lampeolie, fortæller Peter Storm, som er medlem af det såkaldte Marsvinelaug i Middelfart.

Ryggen af et marsvin titter op i det fjerne. Foto: Flemming Ellegaard

Som medlem af Marsvinelauget handler det om at bevare historien om marsvinene, og hvordan de gik fra at være et jagtbytte til at være et fredet og elsket dyr - ja, nærmest en kulturarv i Middelfart.

- Vi har dem jo lige herude i Naturpark Lillebælt. De er fredet, de har det godt, og det sætter vi stor pris på. De er en kæmpe del af Middelfart, siger Peter storm.