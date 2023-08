Se video: Flere hundrede ønskede unge gutter god jordomrejse

Tre fynske eventyrere er søndag begyndt på en - formentlig - flere år lang rejse.

De tre venner Mathias Hansen, Lauge Nielsen og Sebastian Bak Matthiesen skal sejle jorden rundt.

Søndag var der afgang fra Middelfart Marina, hvor flere hundrede var mødt op for at sige farvel.

Flere tusind timer er gået med at renovere og klargøre den 51 fod store sejlbåd, der skal huse de tre venner og deres skiftende crew på jordomsejlingen, som de har investeret alt i for at gøre til virkelighed.

Hør Sebastian Bak Matthiesen fra Strib fortælle om rejsen i videoen herunder.