Slagtilbud: Fyns dyreste bolig sat 18 millioner ned

Hvis du går rundt med en lille godsejerdrøm i maven, så er det nu, du skal slå til.

Rosenkilde Gods er tilbage på markedet. Godset blev oprindeligt udbudt i 2016 for 60 millioner kroner. Men nu kan det fynske gods blive dit for 42 millioner kroner. En nedjustering på 18 millioner kroner.

- Vi er ved at være oppe i årene, og vi er kun to, så derfor sælger vi, forklarer Helle Nissen, der sammen med sin mand ejer ejendommen.

Læs også Var gået på efterløn: Finn Krøis er 70 år og tilbage på 37 timer

Rosenkilde Gods, som ligger på 32.000 kvadratmeter jord udenfor Middelfart, indeholder et ridecenter, hestestalde, maskinhus og en erhvervsbygning.

Parkeringskælder og motionsrum

Prisen for både hovedhuset, de omkringliggende bygninger og jorden kan du få for 42 millioner kroner. Men hvis du derimod kun er interesseret i hjemmet, som består af 775 kvadratmeter bolig og to hektar jord, så kan du nuppe adressen for 25 millioner kroner. Selve hjemmet indeholder otte værelser fordelt på tre etager.

- Vi fik at vide, at det var det, det kunne koste. Så blev det udbudt til det. Dengang var der en forretning her, den lukkede vi ned, da vores børn holdt op med at ride. Dengang fungerede det som et ridecenter med masser af heste. Nu kan folk jo bare starte op forfra, hvis de vil, siger Helle Nissen.

Modsat mange andre herregårde og godser rundt i Danmark, har Rosenkilde Gods ikke mange hundrede år på bagen. Godset er derimod blot lidt over et årti gammelt, da det blev bygget i 2009. Det vil sige, at køberen slipper for middelalderkælder og voldgrav, men derimod må nyde godt af både parkeringskælder og motionsrum.

Et røverkøb til prisen

- Vi bygger selv huse. Vi har også selv tegnet og bygget huset i tidernes morgen. Der er ikke så meget, der skal vedligeholdes ved huset, da det er så nyt. Man flytter ind i noget, der er nyt, i forhold til en traditionel herregård eller gods, fortæller Helle Nissen og fortsætter:

- Det er jo den herlighed, du får. Du bor supertæt på motorvejen. Dine børn kan cykle ind til Middelfart. Du får lov til at komme på landet uden at være det. Og så bor du helt privat dernede.

Vil det sige, at det lidt er et røverkøb til prisen?

- Det kan man godt sige. Det synes jeg faktisk, siger Helle Nissen.

Læs også Jeff fandt gamle tegninger fra 1939 på loftet: - De to frække bliver i huset

Rosenkilde Gods er lige nu den dyreste bolig til salg på Fyn. Det næstdyreste køb kan foretages på det sydlige Langeland, hvor man skal slippe 23 millioner kroner for Broløkke Gods.

- Vi har købt en ny grund et andet sted, hvor vi gerne vil bygge et mindre hus. Stadig på Fyn. Vi skal ikke væk fra Middelfart, siger Helle Nissen.