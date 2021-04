Usædvanlig sag: Retten mødtes i 60 meters højde

I løbet af to år er der indgivet 360 klager over gangbroen. Der er brugt i alt to millioner kroner i et forsøg på at fjerne den hylende lyd, men indtil videre uden held.



Værditab

En syns- og skønsmand har vurderet, at værdiforringelsen på de ni ejendomme samlet udgør 3,1 millioner kroner.

Men det er ikke erstatning, beboerne er ude efter. I stedet ønsker man, at broen bliver pillet ned.

- Jeg håber på, at man kommer frem til, at den lille fejl og plet på Bridgewalkings omdømme bliver rettet ved, at gangbroen bliver dømt til at skulle pilles ned igen, siger Steffen Møller Borgbjerg.

Middelfart og Fredericia Kommune, som ejer Bridgewalking, ønsker ikke at udtale sig, så længe retssagen kører.

Der vil blive afsagt dom i sagen i løbet af de kommende uger.