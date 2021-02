Følte sig alene i foråret: Men denne gang flyttede Cecilie og Christina sammen på værelset

Corona tvinger os til at skære ned på, hvor mange vi ser. Men vi kan selv påvirke, hvem vi ser.

Det har de to 18-årige veninder Cecilie Grønnegaard og Christina Bechsgaard Hansen udnyttet til fulde. For i december besluttede de to at flytte sammen i nedlukningen, og siden har de boet sammen på Christinas værelse hos hendes familie i Otterup.

- Nu kan man jo ligesom sammenligne med første nedlukning, hvor man sad alene i mange måneder. Og det gør en virkelig stor forskel, at man har en - også efter skole – man kan sidde og snakke sammen med, fortæller Cecilie Grønnegaard fra Ullerslev.

Følte sig alene - ligesom mange andre

Corona har for mange unge sat en stor del af ungdomslivet på pause. Klasselokalet er byttet ud med en computerskærm, sportsklubben er lukket, og de store fester kan man skyde en hvid pil efter.

I stedet har begreber som boble, afstand og videomøde taget over. For mange unge har corona ført til følelsen af at være alene eller ensomhed.

Mange unge savner at være sociale 59% føler sig alene

(i høj grad: 20,8%, i nogen grad: 38,2%)



53% føler sig ensomme (i høj grad: 18,7% , i nogen grad: 34,2%)

(i høj grad: 18,7% , i nogen grad: 34,2%)



88% savner det sociale liv på skolen, fx fester, fredagsbar og foreningsliv (i høj grad: 77%, i nogen grad: 11,2%)

(i høj grad: 77%, i nogen grad: 11,2%)



70% svarer, at corona har fået dem til at sætte mere pris på deres venner (i høj grad: 35,8%, i nogen grad: 34%)

(i høj grad: 35,8%, i nogen grad: 34%) Tallene dækker over svar fra 1700 fynske unge, der har svaret i en undersøgelse, som TV 2 Fyns ungdomsredaktion, Bemærk, gennemførte i januar 2021. Se mere

Det var blandt andet dét, der fik Cecilie og Christina til at gribe nedlukningen an på en ny måde her i anden omgang:

- Sidste nedlukning blev det simpelthen så ensomt og så kedeligt, at vi ikke rigtig kunne holde motivationen oppe. Nu er vi sammen i skolen, vi kan bruge fritiden sammen, og vi kan hjælpe hinanden med at få humøret op, fortæller Christina Bechsgaard Hansen.

Kan godt være social - og overholde restriktioner

Cecilie bor ved Christina det meste af tiden. I weekenderne og enkelte hverdage tager hun hjem og siger hej til sine forældre. Og så bliver de to veninder testet hver uge.

- Hvis man bare holder det inden for de restriktioner, der er – ligesom vi gør - så synes jeg stadigvæk godt, at man kan være social og passe på sig selv, lyder det fra Cecilie Grønnegaard.

Christinas mor, Bianca Bechsgaard Hansen, mærker ikke en stor forskel - rent praktisk - ved at have fået et ekstra 'familiemedlem' i huset.

- Umiddelbart så mærker vi det jo ikke, for de tilbringer jo rigtig meget af deres tid inde på værelset bag skærmen og med lektier.

Omvendt mærker hun tydeligt, at det har betydning for datteren, at hun har en god veninde ved sin side i coronahverdagen:

- Rent ud sagt, jeg tror, at mange unge mennesker vil gå ned med stress – eller kan nå at gå ned med stress - over al den onlineundervisning. Men i vores tilfælde er det helt sikkert et plus, at de er to. Og de kan hjælpe hinanden på alle punkter.

- Vi er gode for hinanden

De to veninder går i klasse sammen, og derfor er det vigtigt, at de også kan sammen fagligt, fortæller de.

- Man skal kunne både socialt og fagligt. Hvis man ikke får lavet noget i timerne og sådan noget, så fungerer det jo heller ikke, lyder det fra Cecilie Grønnegaard, som svar på, om de vil anbefale andre unge at flytte sammen i nedlukningen.

Og når nu al skole foregår online, er det rart at kunne være social med sin ven i fritiden uden at gøre det gennem en skærm. Det er de to veninder helt enige om.

- Vi motiverer hinanden til hele tiden at lave noget, komme i gang og komme ud at røre os, fx ved at løbe en tur, fortæller Christina.

Hun uddyber, at det er vigtigt for dem at huske hinanden på at holde fri og tage sig tiden til at slappe af, selvom computeren med lektierne og afleveringerne er inden for få meter hele tiden.

- Vi er gode for hinanden, supplerer Cecilie Grønnegaard.

Indtil videre har de to veninder ikke bestemt sig for nogen udflytningsdato.

- Vi tager det, som det kommer. Vi tager i hvert fald corona ud, lyder det fra Christina Bechsgaard Hansen.