Fortsat tavshed om fritaget skoleledelse - men "ingen børn har lidt overlast"

Onsdag bekræftede direktør for Børn og Unge i Nordfyns Kommune, Karsten Poulsen, at fire medlemmer af ledelsen var blevet sendt hjem, og at "der er tale om personalesager".

- Man bliver utryg, og det ville være rart som forælder, når man har børn i institutionen og på skolen, at man vidste lidt mere, siger Mikkel Benjamin Olsen.

Ingen børn har lidt overlast

Karsten Poulsen ønsker ikke at kommentere sagen yderligere, men han forsikrer over for TV 2 Fyn, at forældrene ikke behøver være urolige.

- Vi har fritaget fire medarbejdere på skoleområdet i Nordfyns Kommune. Der er i den forbindelse ingen børn, der har lidt overlast, siger han.