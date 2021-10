Her er Fyns mest gennemsnitlige kandidat - og en helt usædvanlig

Begge kandidater er også enige om, at der er brug for både unge og ældre i kommunalpolitik.

- Jeg ærgrer mig over, at vi ikke har unge på vores liste på Nordfyn. Når man er ung, så er man mere visionær og har en tro på at man kan forandre verden. Omvendt er det for mig en kæmpe fordel, at jeg har livserfaring, og nok er mere realistisk, og ved at jeg ikke kan forandre hele verden, siger Bernt Nicolaysen.

Signe Vedersø Keldorff er enig med sin kollega på Nordfyn.

- Jeg har ikke så meget arbejdserfaring, men der er brug for unge, som kan se tingene på nye måder. I mit parti er det et nærmest et særsyn med unge kandidater, så jeg håber, at jeg kan blive et friskt pust for mit parti i valgkampen, siger hun.