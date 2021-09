Kastede æg mod Lokes børnehave - men han er voldsomt allergisk og kan dø af det

Drengestregerne kan i værste tilfælde få alvorlige konsekvenser for fireårige Loke, der går i børnehaven. Han er allergisk over for æg og blev straks hentet af sin mor, da æggekasteriet blev opdaget.

- Jeg bliver ringet op af børnehaven klokken halv ti. Jeg havde afleveret ham ved ottetiden. De fortæller, at der er nogle, der har kastet med æg i løbet af natten på legepladsen, siger Natasha Ravnfred.

Risikerer at dø

Selv om pædagogerne fik fjernet de fleste af æggeresterne fra legepladsen, valgte hans mor ikke at tage nogen chancer.

- Han må ikke indtage det, så jeg hentede ham så hurtigt som muligt, fortæller hun.

Rør han ved resterne og kommer dem i munden, kan det ende med en flere timer lang observation på Odense Universitetshospital eller i værste tilfælde døden som følge af det allergiske chok, hvis det ikke bliver opdaget i tide.

Sådan opdagede Lokes forældre allergien

Lokes forældre opdagede, at han var allergisk over for æg, da han var seks måneder gammel. Det skete, første gang de serverede røræg for ham.

- Han spyttede æggene ud, fortæller hans mor.

Han er dog langtidsreagerende, så forældrene opdagede først, at der var noget alvorligt galt, efter at han havde sovet til middag.