Kig ind: Fynsk renæssanceslot til salg

Du kan se flere billeder hos liebhavermægleren Pernille Sams.

Ifølge boligsiden.dk er det første gang, at Harridslevgaard er sat til salg. Selvom slottet i sin nuværende form er fra 1606, er historien om slottet langt ældre. Det kan spores tilbage til 1231 under Kong Valdemars tid, hvor det dengang var en middelalderborg. Den blev revet ned i 1590 - 16 år før slottet blev bygget.

For nyligt blev et andet fynsk slot solgt, nemlig Valdemars Slot på Tåsinge. Det endte med at være Louise Albinus, som i forvejen ejede slottet, der købte sin søster Caroline Fleming ud.