Lyngvild køber fynsk slot: Mød vikingeelskeren med de vilde projekter

Nu er den næste drøm for iværksætteren at gøre Harridslevgaard Slot til Nordfyns største attraktion sammen med Trine Jepsen, som er tidligere direktør for Schackenborg Slot. Og det projekt får lov til at fylde den næste tid.

- Jeg vil ikke tage andre projekter i kikkerten lige nu, fordi det her er så stort, at det overstiger mig. Heldigvis ved jeg ikke rigtig, hvilken udfordring jeg står overfor, siger Jim Lyngvild.

Men han glæder sig til at få gang i det nye projekt. For med Harridslevgaard Slot kan han kombinere nogle af de ting, han elsker at arbejde med: Mennesker, fortælling og at få historier frem i lyset.

- Det her sted skal have fortalt sin historie igen - og hvor vigtigt det er for Danmarkshistorien, fortæller han.

