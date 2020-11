Nu ender Hans' aflyste julemarked på Christiansborg

Røde julenisser, funklende julelys og duften af varm gløgg og lune æbleskiver skulle have spredt sig over Langesø Gods de kommende weekender frem til jul. Men årets julemarkeder er aflyst på grund af risiko for coronasmitte.

Det undrer både Hans Berner, der er bestyrelsesformand på Langesø Gods, og det fynskvalgte medlem af folketinget Erling Bonnesen (V). Derfor har Bonnesen på vegne af Langesø Julemarked kontaktet erhvervsminister Simon Kollerup (S) - i et håb om, at det alligevel kan blive jul på det nordfynske slot.

00:40 Venstres Erling Bonnesen forstår ikke, at Langesø Julemarked ikke kan afvikles. Derfor ender sagen nu på erhvervsministerens bord. Video: Redigering: Søren Stjerne Schmidt Luk video

Læs også Julemarkeder aflyst: Det er dybt mærkeligt

- Det er selvsagt en hastesag, da det er et julemarked, der er tiltænkt at skulle køre i weekenderne fra nu og frem til jul, skriver Erling Bonnesen til ministeren.

Forsamlingsforbud spænder ben

Med de nuværende coronarestriktioner skal julemarkederne overholde reglerne om forsamlingsforbud. Det betyder, at der maksimalt må være ti personer til stede.

Det giver ikke mening, mener Hans Berner. Han forstår ikke, at Tivoli i København må lukke flere end ti gæster ind, når han ikke må på sit udendørs julemarked.

00:32 Hans Berner, bestyrelsesformand på Langesø Gods, forstår ikke, at han i år ikke kan holde julemarked. Han accepterer dog reglerne, indtil de forhåbentlig laves om. Video: Masoud Jafari Pouia Luk video

- I min optik er der ingen form for sund fornuft i dette, og man ødelægger en stor del af den danske befolknings julehygge og traditioner i en tid, som for mange allerede har været meget hård, siger bestyrelsesformanden.

Skal overbevise erhvervsministeren

Langesø Julemarked har overvejet, hvordan der kan være plads til flere end ti. Blandt andet vil hele markedet foregår udendørs på et op mod 25.000 kvadratmeter stort areal. Samtidig vil bestyrelsen på Langesø Gods markere et område på 100 kvadratmeter ved hver bod, hvor der maksimalt må være ti personer samlet.

Læs også Corona presser juletræsbranchens eksport: - Planlægningen er fuldstændig håbløs

- Det planlagte julemarked er væsentligt mindre, end det plejer at være, og som det fremgår, er det udendørs med afmærkede felter og meget klare retingslinjer. I sammenligning med andre aktiviteter i samfundet, under jeg mig meget over, at de nuværende generelle regler anviser ti personer i alt på et udendørs julemarked, skriver Erling Bonnesen i dén mail, der skal overbevise erhvervsministeren om at lempe reglerne.

Normalt besøger mellem 20.000 og 30.000 gæster Langesø Julemarked over de fem sidste weekender frem mod jul.