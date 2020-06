Nye betonramper på populær fynsk strand skal redde liv

På Hasmark Strand har Beredskab Fyn etableret et slæbested, hvor redningsfolk hurtigere kan sætte en båd i vandet i forbindelse med redningsaktioner. Onsdag blev det nye slæbested indviet.

- Det er meget vigtigt. Vi kan se, hvor mange badegæster der er her allerede nu. Det er en af de mest populære strand på Fyn, så vi er rigtig glade for, at det er lykkes, siger operativ leder Rene Bondo Hoffmann fra Beredskab Fyn til TV 2/Fyn.

Slæbestedet er blandt andet blevet bygget ved at støbe solide betonramper på stranden. Arbejdet begyndte i juni og stod færdigbygget for et par dage siden.

Rykke langt hurtigere ud

Med det nye slæbested vil Beredskab Fyn i forbindelse med alarmer meget hurtigere kunne rykke ud til redningsaktioner langs kysten omkring Nordfyn, hvilket vil komme badende og sejlere til gode.

- Stationen ligger fem minutter herfra, og vi kan være hernede på nærmest under fem minutter, og nu kan vi hurtigere få båden i, siger Rene Bondo Hoffmann.

- Før det var vi nødt til at køre 16 minutter ud til Klintebjerg og dér sejle næsten tre kvarter for at komme herom. Så det er vigtige livreddende minutter, der er vundet ved slæbestedet, forklarer han.

Borgmester: Derfor tog det så lang tid

Det er Nordfyns Kommune, der i samarbejde med Falck og Beredskab Fyn, har kæmpet i flere år for at få tilladelse til at få etableret slæbestedet.

- Det er desværre nok et eksempel på, at der er flere forskellige myndigheder inde over og flere lovgivninger, der skal spille sammen, og så er det sommetider, at lovgivningerne kolliderer med hinanden. Det er reelt det, de har gjort, indtil nu hvor der kun er én myndighed, der skal spørges for at få en tilladelse i hus. Det er lykkedes nu, siger Nordfyns borgmester, Morten Andersen (V), der også er formand for Beredskab Fyn.

Slæbestedet må kun benyttes af redningsberedskabet og vil være aflåst for offentligheden.