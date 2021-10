Skældt ud af kunde: Palle vil gerne holde åbent i helligdagene, men må ikke

Noget der naturligvis går ud over omsætningen for byens butikker. Men for Meny i Bogense har det også andre konsekvenser

- Når vi holder lukket, så får vi et stort spild på varer med kort holdbarhed som for eksempel brød, mælk, kød og pålæg, fortæller købmanden.

Palle Andersen vurderer, at butikkens madspil vil falde markant, hvis de får lov at holde åbent i helligdagene.

Ingen dagligvare til sejlere

Sagen om lukkedagene er igen aktuel efter at Nordfyns borgmester Morten Andersen (V) forleden bragte emnet på banen i forbindelse med folketingets åbning.

Her var flere fynskvalgte folketingspolitikere åbne over for, at loven skal ændres, så butikkerne kan holde åbent.

I helligdagene er byens indbyggere nødt til at køre uden for Bogense for at handle dagligvarer, men det er ikke en mulighed for de mange sejlere, der ligger til Bogense, som har Fyns største marina.

Hos Bogense Handelstandsforening tror man endnu ikke på, at reglerne bliver ændret, men ligesom borgmesteren og købmanden, håber man på nye åbningstider fremover.

- For byen som helhed betyder det rigtig meget, og jo mere der er åbent, jo bedre er det bare, det ser vi lige meget, hvornår det er, siger Per Maegaard, der er formand for Bogense Handelstandsforening.