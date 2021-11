Tal for socialsager på Nordfyn forvirrer: - Jeg synes, det er dybt bekymrende

Det giver en omgørelsesprocent på 46,9, hvilket er et noget mere end landsgennemsnittet, der ligger på 36,3.



Lena Michelsen bor i Nordfyns Kommune og har stiftet Facebookgruppen Et bedre Nordfyn for folk med handicap. Hun har også kigget på tallene fra Ankestyrelsen, og hun er noget forbavset over, hvordan Morten Andersen når frem til sine tal.

- Jeg synes, det er dybt bekymrende. Jeg har sendt borgmesteren de her tal fra Ankestyrelsen forud for debatten. Og så forventer jeg da, at han tjekker op på tallene, når der er så stor uoverensstemmelse med Ankestyrelsens tal og dem, han når frem til, siger hun.

Alle sager skal med

Også socialdemokraten Helle Waagner undrer sig over Morten Andersens tal. Hun mener, borgmesteren tegner et skævt billede af socialsagerne i Nordfyns Kommune.

- Jeg mener ikke, det er et retvisende talmateriale, han bruger. Når man kan se, at der er 49 realitetsbehandlede sager, og vi ligger relativt højt over landsgennemsnittet på omgørelser, siger Helle Waagner og fortsætter:

- Det handler jo om, at vi er nødt til at se på alle sager for at få et retvisende billede af problemet i kommunen.

Tilliden skal genskabes

De fire debattører var enige om, at det er vigtigt at genskabe tilliden mellem borgere og kommunen, men debatten om socialsager har ikke skabt forøget tillid hos Lena Michelsen.

Hun var med til at holde et borgermøde den 27. oktober, hvor hun i sit oplæg brugte tallene fra Ankestyrelsen, fordi hun gennem sin Facebookgruppe oplever, at mange har mistillid til sagsbehandlingen i Nordfyns Kommune.