Et kig i spåkuglen: Intet er afgjort, selvom meget peger på sejr til Kenneth Muhs

Socialdemokratiet håber på, at Sonja Marie Jensen, der er gryende politiske stjerne, som har bevågenhed hos moderpartiet helt ind på Christiansborg, måske kan gøre en forskel for partiet, og det er der i den grad også behov for.

For mens Venstre gik frem med 16 procent i 2017, gik Socialdemokratiet tilbage med 8 procent.

Socialdemokraterne, der frem til borgmesterkuppet i 2013 havde siddet på magten i generationer i Nyborg, blev direkte ydmyget i 2017, hvor Venstre vandt alle valgsteder over Socialdemokratiet – selv på de store valgsteder i Nyborg.

Sonja Marie Jensen taler til mange unge vælgere, og der er stor sandsynlighed for, at hun får et rigtig godt personligt valg nu, hvor hun er spidskandidat.

Hendes forgænger Vibeke Ejlertsens 1321 stemmer i 2017 må være inden for rækkevidde.

I 2017 fik Sonja Marie Jensen 637 personlige stemmer.

Håndklædet i ringen

Uden helt at kaste håndklædet i ringen til Venstre taler partiet dog helt åbent om, at Sonja er ung og har et skud mere i bøssen i 2025.

Meget ved dette valg afhænger af, hvilken dagsorden, der bliver den dominerende.

Byggeriet på Lynfrosten-grunden har givet Venstre rigtig meget modvind. Alle andre partier end Venstre vil have renset op på grunden, inden der bygges nye butikker.

Ældreplejen er som i mange andre kommuner et centralt emne, men udfordringerne er de samme: rekrutterings-problemer og et stigende antal ældre, der belaster økonomien.

Det er svært at sætte en rigtig hård kant på det emne.