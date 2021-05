Fitnesscentre krydser fingre: Én ting kan forpurre genåbning

- Vi skal nok leve op til de krav, der kommer. Så giv os nu lov, siger Ole Molbo, formand i Motionscentret Elefanten.



Der er dog ét krav, det nyborgensiske fitnesscenter ikke kan efterleve: coronapasset.

Derfor håber Ole Molbo, at politikerne åbner landets motionscentre uden krav om enten at være vaccineret eller at kunne fremvise en negativ coronatest.

- Vi er en forening, som er baseret på frivillighed, så vi har ikke nogen fast bemanding i centret. Det betyder, at vi ikke kan opfylde kravet om at kontrollere coronapas, fortæller han.

Det samme håber centerchef i Solo Fitness i Svendborg, Lars Christoffersen.

- Vi kan godt være meget bekymret for coronapasset af to årsager. Den primære årsag er, at der er lagt op til, at det er os, der skal sikre, at folk har et coronapas. Det ville kræve, at vi har en dørmand til at stå og kontrollere, og det er jo også en omkostning.



- Den anden ting, jeg er bekymret for, er, at træning jo er noget, som medlemmerne gør i deres fritid, når de har lyst. Nu skal man planlægge det. Det er noget andet, når man planlægger at tage i biografen eller ud at spise. Det her er noget, man gør, når man lige har tid og lyst, siger Lars Christoffersen.

Vil fremrykke genåbning

Konservatives idrætsordfører, fynskvalgte Mai Mercado, mener ligesom de fynske fitnesscentre, at politikerne skal overveje at fremrykke genåbningen af landets motionscentre.

I den nuværende genåbningsplan er der ikke nogen klar dato på genåbningen af motionscentrene, men al indendørs idræt står til at åbne 21. maj.