Flygtningenævn forlænger Ayas opholdstilladelse: - Det var en eksplosion af lykke

Den oprindelige afvisning af forlængelsen skal ses i lyset af, at Flygtningenævnet i 2019 vurderede, at det nu var sikkert for syrere at rejse tilbage til Syrien.



Også hos studentens rektor var der tydelig lettelse og glæde at spore. Han var med i København, hvor nyheden blevet glædeligt modtaget.

- Det var som en eksplosion af glæde. Jeg er meget lettet på Ayas vegne, siger rektor Henrik Vestergaard Stokholm til TV 2 Fyn.

- Der har jo været nogle hæslige måneder for Aya og hendes familie. Aya har hverken kunnet arbejde eller forårtage sig noget som helst.

Foruden rektoren var Ayas mor, far, brødre og en kæreste til en af brødrene samt en veninde med i Flygtningenævnet.

TV 2 Fyn forsøger at få en kommentar fra Aya Abu-Daher.