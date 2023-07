Friplejehjem i endnu en træls sag: Ville ikke hente dement

Strandhøjen Friplejehjem i Nyborg, som drives af Danske Diakonhjem, har haft en skidt start med flere påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Og nu trækker plejehjemmet overskrifter igen, når det kommer til hvordan beboerne bliver behandlet. Men denne gang på en helt anden baggrund.

Fyens Stiftstidende skriver i dag om Anders Blønd og hans kæreste, der tidligere på ugen observerede en mand flere gange samme dag, med flere timers mellemrum. Manden var gennemblødt, og da de tænkte, at han boede på Friplejehjemmet i området, tog de kontakt til stedet.

Og her kunne de da også bekræfte, at manden boede hos dem og var dement. De havde bare ikke ressourcer til at hente ham, fik parret at vide ordret, ifølge avisen.

Efter at have konfereret med politiet, som ikke har til opgave at hente demente, besluttede parret at lede efter manden selv, for at køre ham hjem. De fandt ham i et vænge, hvor han havde søgt ly under et halvtag, skriver Fyens Stiftstidende.

Da parret kørte manden tilbage til friplejehjemmet, takkede personalet dem for hjælpen, men konstaterede også, at den demente var "en besværlig herre". Det vakte harme hos det hjælpsomme par, som har snakket med avisen.

Politiet har bekræftet overfor avisen, at det modtog henvendelsen. Friplejehjemsleder Jane Maegaard har sagt til Fyens Stiftstidende, at hun nok ville have truffet en anden beslutning, om at få manden hjem, hvis hun havde været på arbejde. Hun vil nu undersøge forløbet, for at finde ud af, om der er begået fejl.