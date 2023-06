Friplejehjem i Nyborg får løsere tøjler

Efter et nyt besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed, fjernes et påbud, som Strandhøjen Friplejehjem i Nyborg fik i foråret. Det skriver Danske Diakonhjem i en pressemeddelelse.

Dermed vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at friplejehjemmet har arbejdet målrettet og systematisk med de krav, der blev givet ved seneste påbud.

- Vi har fulgt en klar handlingsplan hele vejen igennem, og hjemmet er inde i rigtig god og stabil udvikling. Jeg er stolt over og tilfreds med det strukturerede og målrettede arbejde, der er gjort på hjemmet – og naturligvis også glad for, at Styrelsen for Patientsikkerhed anerkender arbejdet, og at alle påbud fra det sundhedsfaglige tilsyn nu er ophævet, siger diakonhjemschef Mette Toft Thorsen.

Over plejehjemmet hviler endnu et påbud fra Ældretilsynet, som senest blev udstedt i maj måned. Plejehjemmet får et nyt besøg i august, hvor det skal bevise, at det også er klar til at undslippe det påbud.

- De områder, som blev påpeget ved tilsynet, har vi allerede udbedret i vores journalføring, og derfor har vi en klar forventning om, at vi ved næste ældretilsyn i august har opretholdt den fornødne kvalitet på hjemmet, siger Mette Toft Thorsen.

Begge påbud blev til på baggrund af bekymringshenvendelser til Styrelsen for Patientsikkerhed, som kom fra to pårørende og en læge. Påbuddene til det nyåbnede plejehjem var begge af grov karakter. Mens det ene påbud nu er helt fjernet, er det andet blevet ændret til mindre grov karakter.