Gymnasieelev fra Syrien bør blive i Nyborg, mener hveranden dansker

Onsdag drog mere end 100 af skolens elever forsynet med bannere og skilte mod Christiansborg for at demonstrere mod regeringens beslutning.



Målet var, at Aya Abo Daher og andre syrere får lov at blive i Danmark, fortalte arrangøren Rahima Abdullah.

- Vores håb er, at der bliver sat fokus på Ayas historie, men også på alle de andre, som har gjort alt for at blive en del af Danmark, men nu risikerer at blive udvist til et diktatur eller fortsætte deres liv i et udrejsecenter, sagde hun inden afgang.



- Det her handler om liv og død, og de unge mennesker risikerer at blive slået ihjel.