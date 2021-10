Tour de France-trofæ ankommet til Nyborg

Første stop var Sønderborg, hvorfra det blev kørt videre til Vejle. Det får lov at blive i Nyborg frem til 17. januar, inden det skal til Roskilde.

23. marts køres trofæet fra Roskilde til København for at markere, at der er 100 dage til touren skydes i gang.

Flere medlemskaber

Det er tourens anden etape, der slutter i Nyborg. Det sker 2. juli på en 199 kilometer lang etaper, der begynder i Roskilde.

At hele cykelverdenens øjne for en stund rettes mod Nyborg, luner hos formanden fra den lokale cykelklub.

- Jeg håber, at alt det her fokus på cykling gør, at det kaster nogle medlemskaber og interesse af sig. Det er i hvert fald det, vi håber, siger Jørn Carl.