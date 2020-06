Kæmper mod princip: Fynsk by kræver fodgængerfelt af Folketinget

I Ørbæk går hovedvejen mellem Faaborg og Nyborg tværs gennem byen, som er delt op med skole, idrætsfaciliteter og butikker på hver side af Rute 8.

Derfor har det længe været et ønske blandt borgerne i Ørbæk, at der bliver etableret et fodgængerfelt, så skolebørn og andre bløde trafikanter mere sikkert kan passere hovedvejen.

- Vi har en udfordring med denne passage. Godt to tredjedele af byens borgere skal passere vejen for at komme til skole, bibliotek, børnehave og idrætsfaciliteter, og det bekymrer folk, siger Kenneth Taanquist, der er medlem af Ørbæk Lokalråd.

Vejdirektoratet: Vi laver ikke fodgængerfeltet på statsveje

Rådet har rettet henvendelse til Nyborg Kommune, der støtter planerne om at sikre vejen bedre, men fordi der er tale om statsejet vej, henviser kommunen til Vejdirektoratet.

Meldingen fra Vejdirektoratet er, at der ikke kan etableres fodgængerfelter på statsveje, for her er det bilister - og ikke gående og cyklister - der har førsteprioritet.

- Vi laver som regel ikke fodgængerfelter på statsveje, da vi også skal tænke på fremkommelighed. Vi har ikke registreret ulykker eller hastighedsproblemer i Ørbæk, så derfor er vi nødt til at prioritere andre opgaver højere, siger Mette Fynbo, der er afdelingsleder for planlægning og myndigheder i Vejdirektoratet i Region Syddanmark.

Bedre sikkerhed med midterhelle

Vejdirektoratet har sikret vejen med andre løsninger end et fodgængerfelt.

- Der er en midterhelle over statsvejen i Ørbæk, og vores erfaringer viser, at det giver bedre sikkerhed end et fodgængerfelt, siger Mette Fynbo.

- Vi vil gerne hjælpe og være imødekommende over for beboerne i Ørbæk. Derfor vil vi nu beskære nogle træer og opsætte belysning, så passage af statsvejen kommer til at føles mere tryg, siger hun.

Ørbæk Lokalråd: Dårlig match med statsvej gennem by

At der ikke umiddelbart kan laves et fodgængerfelt på statsvejen, ærgrer borgerne i Ørbæk.

- Det undrer os en del, fordi så er det et dårlig match at have en statsvej igennem et bymiljø. Vi kan godt tænke os, at der bliver taget mere hensyn til dem, der bor her, og det er vi uforstående over for, siger Kenneth Taanquist.

Derfor har Ørbæk Lokalråd rettet henvendelse til Folketinget for at få taget sagen op politisk.

Øverst på ønskelisten for de lokale i Ørbæk er et fodgængerfelt med hvide felter og nogle lamper, der blinker og advarer om, at der kommer gående over vejen.

Dyr løsning med rundkørsel også muligt

Andre - og dyrere løsninger - er også velkomne, forsikrer Kenneth Taanquist, der forestiller sig, at overgangen ved Almas Hus og Hulvejen ville være oplagt at gøre mere trafiksikker. Ved midterhellen, der er der nu, er det fortsat gående og cyklister, der skal holde tilbage for bilister.

- En rundkørsel kunne også være rigtig fin, og det har vi også snakket om. Det er en udgiftstung post, men hvis man vil lave en rundkørsel, er det fint med os. En fodgængerovergang med blinkende lamper er ikke noget, der koster frygtelig mange penge, siger han.

Hvor det ofte koster millioner af kroner at etablere rundkørsler, er der eksempler fra andre kommuner på, at et fodgængerfelt koster mellem 30.000 og 80.000 kroner. Afhængig af lokale forhold kan prisen være både højere eller lavere.

Håber på opblødning på regler

Kenneth Taanquist håber nu, at diskussionen vil rykke fra Ørbæk til Christiansborg.

- Vi håber, at der er nogen, der vil tage en snak med Vejdirektoratet og tage en dialog om strategien med, at bilisterne har fortrinsret. At man kan bløde lidt op på det, så man i bymiljøer kan bygge en fodgængerovergang, siger Kenneth Taanquist.

Ifølge Vejdirektoratet er der med tiden kommet færre mindre byer, hvor hovedvejen - ligesom Rute 8 gennem Ørbæk - går tværs gennem byen.

Folketingsmedlem: Der skal ikke lig på bordet, før vi gør noget

Det fynske folketingsmedlem Jan Johansen (S), der er medlem af Transportudvalget, undrer sig ligeledes over retningslinjerne fra Vejdirektoratet, og han er klar til at drøfte sagen i udvalget.

- Jeg forstår ikke udmeldingen, der er kommet om, at det er en statsvej. Jeg kender udmærket krydset. Jeg har været der mange gange, og det er jo midt inde i byen, siger Jan Johansen.

Der skal ikke lig på bordet, før vi mener, vi skal reagere, så jeg går ind for, at der skal være et fodgængerfelt. Jan Johansen, folketingsmedlem

- Vi, politikere, satser på, at vi forebygger i stedet for at helbrede. Der skal ikke lig på bordet, før vi mener, vi skal reagere, så jeg går ind for, at der skal være et fodgængerfelt. Det er meget passende, for der ligger både skoler og biblioteker. Der er en masse færden med folk til bens, og der skal vi gøre trafikken sikker for dem, fortæller han.

Transportudvalget skal på et senere tidspunkt drøfte sagen om fodgængerfeltet i Ørbæk.