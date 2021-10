Mand dømt for drab på sin kæreste

44-årige Martin Arvid Voigt er onsdag blevet idømt fængsel i 12 år, oplyser Retten i Svendborg.

Han er fundet skyldig i at have dræbt sin jævnaldrende kæreste med kniv i landsbyen Skalkendrup nordvest for Nyborg.

Forbrydelsen skete om morgenen den 9. december sidste år. Kvinden blev dræbt, da hun lå i sengen.