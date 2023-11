Martin og kollegaerne arbejder på giftgrund: Nu har de fået hul igennem til minister

Martin Thygesen har sin daglige gang på den såkaldte Lynfrosten-grund i Nyborg, hvor kemikalier i jorden giver fysiske gener og bekymringer for helbredet.

Men onsdag var byggepladsen byttet ud med Christiansborg.

På invitation fra Enhedslistens fynskvalgte arbejdsmiljøordfører, Victoria Velasquez, havde Martin Thygesen, der er arbejdsmiljørepræsentant for betonsjakket hos Runøe og Teil på pladsen, sammen med næstformand hos 3F Østfyn, Andreas Jensen, taget turen til Folketinget.

Her var et for byggearbejderne vigtigt spørgsmål på dagsordenen under mødet i salen:

- Vil ministeren foretage sig noget for at sikre, at bygningsarbejdere og naboer til giftgrunden i Nyborg ikke bliver syge?

Et §20-spørgsmål, som den fynskvalgte Ø-politiker havde bedt beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen (S) om at svare på i salen. Og som var formuleret sammen med Martin Thygesen.

Kvalme, hovedpine og træthed

Han har sammen med betonsjakket fra Runøe og Teil og andre arbejdere på pladsen været generet af skarp fenollugt og visheden om, at nogle af stofferne på grunden er sundhedsskadelige og kræftfremkaldende.

Flere medarbejdere har haft kvalme, hovedpine og oplevet træthed.

Arbejdstilsynet har 2. november udstedt tre påbud til struktørfirmaet Runøe og Teil, murerfirmaet Knudsen og Co. og LB Entreprenør A/S, fordi medarbejdere fik kvalme, hovedpine og blev trætte af at gå i fenollugte på pladsen.

Inden disse påbud blev der i oktober rettet kritik fra byggepladsen og 3F mod Arbejdstilsynet for ikke at gribe ind eller vejlede medarbejderne godt nok. Læs mere om den daværende situation her.

Dampene kommer fra undergrunden, hvor kemikalierne blev gravet ned, dengang grunden husede en tjærefabrik, som nedbrændte i 1960’erne. Region Syddanmark vurderer, ifølge TV 2 Fyns oplysninger, at 1.000 ton fenolrester og 50-100 tønder med plantegift er gravet ned på grunden.



Lyttede med på svar i Folketingssalen

Under mødet i Folketingssalen onsdag fik Martin Thygesen og Andreas Jensen et sæde på tilhørerpladserne, hvor de kunne følge med i spørgeseancen.