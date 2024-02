Nu skal ministeren stilles til ansvar for skandalebyggeri - igen

Tre fynske folketingspolitikere er enige om, at beskæftigelsesministeren skal drages til ansvar for, hvordan byggeriet på en forurenet grund i Nyborg kan blive ramt af påbud og alvorlige afgørelser fra Arbejdstilsynet uden, at det får mærkbare konsekvenser for bygherren.

Derfor får Ane Halsboe-Jørgensen (S), beskæftigelsesminister, nu også et spørgsmål fra Victoria Valésquez (EL) om, hvorvidt tilsynet fungerer godt nok. Og hvad ministeren vil gøre for, at undgå en lignende skandale, som flere medlemmer af Folketinget kalder byggeriet på den forurenede grund.

Samtidig arbejder hun som arbejdsmiljøordfører for, at det i fremtiden kommer til at fremgå af arbejdsmiljøloven, at bygherren altid er den hovedansvarlige for, at sikkerheden på en byggeplads er i orden. Forslaget skal behandles på næste møde i beskæftigelsesudvalget.

- Det skal ikke være sådan, at ansvaret ender med at blive kastebold. Der skal i stedet være et kædeansvar, så hovedentreprenøren altid er den hovedansvarlige for sikkerheden på byggepladsen, siger Victoria Valésquez (EL).

Påbud og afgørelser uden effekt

I sagen fra Nyborg er der givet 16 strakspåbud blandt andet til underentreprenører, der ikke i tilstrækkelig grad har sørget for, at deres medarbejdere kunne undgå kontakt med farlige stoffer i deres arbejde på Lynfrostgrunden.

Samtidig er der er truffet flere afgørelser uden handlepligt fra Arbejdstilsynet. Senest har bygherren, Innovater, igen i januar modtaget en afgørelse uden handlepligt for at have overtrådt arbejdsmiljølovgivningen. Der faldt en lignende afgørelse i oktober 2023.

I går meldte 3F Østfyn så både bygherren og det rådgivende ingeniørfirma til politiet for:

"... at have undladt at gøre underentreprenører opmærksomme på sundhedsskadelig og kræftfremkaldende forurening i deres udbudsmateriale ... og dermed bevidst at have udsat personer for sundhedsskadelige og kræftfremkaldende stoffer i byggefasen."