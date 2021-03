Nyborg Slot skal bygges videre: Muligheder for slotsprojekt skal drøftes af politikere

Der er stadig helt stille på byggepladsen ved Nyborg Slot.

Men i et møde onsdag i Folketingets Kulturudvalg blev det fastslået, at der skal bygges noget på slottet - spørgsmålet er bare hvad og hvor meget.

I mødet deltog kulturminister Joy Mogensen (S), som nu indkalder til politisk drøftelse af de mulige løsninger, der blev diskuteret på mødet.

Nu skal vi lægge os i selen for projeketet politisk, men det er også det, jeg har på fornemmelsen, at kommunen og lokalsamfundet arbejder for Joy Mogensen (S), kulturminister

- I morgen har jeg mit sidste møde med klagerne, altså dem, der har indgivet projektet til nævnet, og så har jeg et overblik over holdningerne, og om vi kan mødes om et nyt projekt, fortæller hun efter mødet.

Fire løsninger

Forud for mødet blev fire mulige løsninger for byggeriet præsenteret.

Blandt mulighederne er et trappetårn, der vil kunne stå klar i november 2025 og have en totaludgift på 165 millioner kroner eller en ny og mindre udstillingsbygning, der vil kunne bygges for 155 millioner kroner og stå færdig i 2028.

Der blev fremlagt fire muligheder for udvidelsen af Nyborg Slot. Foto: Kulturministeriet

Det er uvist hvordan investorerne A. P. Møller Fonden, Realdania, Nyborg Kommune og staten stiller sig til de nedskalerede projekter.

Ifølge ministeriets materiale vil det kræve en ændring af museumsloven eller en ny anlægslov at lovligøre det eksisterende projekt, der altså kan stå færdigt i 2024.

En kombinationsmulighed nemlig at vedtage en anlægslov og dernæst arbejde videre med en ændring af museumsloven, der gør mere plads til formidlings-aspektet fremfor fredning af fortidsminder, er også en mulighed.

Fortsætter politisk

Torsdag skal Joy Mogensen som sagt have møde med klagerne i sagen, for at få et fuldt overblik.

- Nu skal vi lægge os i selen for projeketet politisk, men det er også det, jeg har på fornemmelsen, at kommunen og lokalsamfundet arbejder for, siger kulturministeren.

Joy Mogensen vil nu gå videre med slotsprojektet i politisk drøftelse. Foto: TV 2

Også Hans Christian Schmidt (V), der er formand for Folketingets Kulturudvalg og sidder i folketingets Miljø- og Fødevareudvalg er klar til at se videre på, hvad man kan gøre med byggeriet.

- Nu fik vi i hvert fald afklaret, hvilke ting, der ligger til grund for, at man kan foreslå mulighederne. Dels kan man ændre projektet i forskellige variationer, dels er der stemmer for at ændre museumsloven eller at vedtage en anlægslov, siger han.

