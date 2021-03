Nyborg Slot får hjælp fra uventet kant

Nyborg Slot har aldrig været særlig handicapvenligt. Det skulle den 351 millioner kroner dyre renovering have forbedret, men projektet blev standset af Miljø- og Fødevareklagenævnet i december sidste år.

Dansk Handicap Forbund har derfor klaget til kulturminister Joy Mogensen (S), fordi forbundet frygter for adgangen til slottet.

- Det kunne jo være en løftestang for, hvordan man rundt om i hele Danmark kunne forholde sig og tænke, når man skulle lave ændringer og gøre det tilgængeligt for alle mennesker i Danmark, siger Susanne Olsen, landsformand i Dansk Handicap Forbund.

Adgangen bliver umulig

Renoveringen af Nyborg Slot fortsætter indvendigt, men uden for er projektet for nu skudt til hjørne.

I det oprindelige projekt var der lagt op til, at alle besøgende fik lige let adgang til det gamle slot, men uden tilstødende bygninger med blandt andet elevator bliver adgangen umulig, hvis man ikke selv er gående.

Susanne Olsen, landsformand i Dansk Handicap Forbund, havde set frem til, at kørestolsbrugere for første gang kunne besøge Nyborg Slot, når det stod færdigrenoveret. Det er dog ikke sikkert, at det ender sådan alligevel. Foto: Morten Albek

- Det var lige præcis det, vi var så glade for, da vi troede, at det kunne lykkes, fortæller Susanne Olsen.

Dansk Handicap Forbunds henvendelse til kulturministeren er måske det, der kan få det forkastede slotsprojekt tilbage på sporet.

- Det er vi glade for, fordi netop tilgængelighed har været et nøgleord i projektet og det med at skabe en værdig ankomst, så at alle kan komme ind og få en oplevelse ud af stedet, fortæller Mette Ladegaard Thøgersen, der er afdelingsleder hos Nyborg Slot.

Selvom det ikke er muligt for Østfyns Museer at klage over Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, er sagen endnu ikke helt afgjort. Projektet har nemlig ramt Christiansborg, hvor flere politikere beder kulturministeren om en redegørelse af forløbet.