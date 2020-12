Udvidelse skulle have løftet Nyborg: - Vores historie kan ingen tage fra os

- Jeg er sikker på, at det færdige projekt ikke alene vil løfte slotsholmen, men også Nyborg og resten af Danmarkshistorien, sagde museumsdirektør for Østfyns Museer Erland Porsemose i sommeren 2019 om den store udbyggelse af Nyborg Slot.

Nu godt halvandet år efter er byggeriet blevet stoppet af Miljø- og Fødevaremyndigheden, der har givet klagerne medhold i sagen. Det betyder altså også, at planerne for at løfte Nyborg ikke kan indfries på samme niveau.

- Det er ærgerligt, for det ville jo gøre, at der kom rigtig mange mennesker med interesse for kulturen, men selvfølgelig også for byen, og det ville handlen også kunne have fordel i, siger formand for Nyborg Handelsstandsforening, Ulrik Nielsen.

Fortæller stadig danmarkshistorie

Det store slot er et af varetegnene for byen, og planen var at gøre det endnu større og til en endnu større turistmagnet.

- Jeg synes, det er synd. Hvad ville det skade? Det vil da gavne byen, at der kom noget aktivitet, siger Ove Lindholm, da han bliver fanget på gaden af TV 2 Fyn.

Ove Lindholm synes, at det er ærgerligt, at man stopper udbyggelsen af Nyborg Slot. Foto: Alex Syrik

I Visit Nyborg er der dog ikke den store bekymring for afgørelsens betydning for byen.

- Vi arbejder ufortrødent videre. Der er mange andre ting at tage fat på, og vi fortæller stadig danmarkshistorien. Det er ikke nyt for os, for slottet har været lukket i to år, siger Sanne Hoffensetz, der er turistchef i Nyborg Kommune.

Omstillingsparathed er nøglen

Fredag har Nyborg Byråd sendt kulturminister Joy Mogensen (S) et brev, hvor de beder om et møde, for at fremlægge synspunkter. De håber nemlig på, at der alligevel kan gives dispensation til at fortsætte arbejdet.

Bliver det ikke tilfældet, er de klar til at fortsætte på andre projekter i Visit Nyborg.

- Selvfølgelig har afgørelsen en betydning, men vi skal bare finde noget andet at gå videre med. Vi er omstillingsparate, der lærte vi under corona i foråret, siger Sanne Hoffensetz.

Samme indstilling har Ulrik Nielsen.

- Måske kommer der ikke helt så mange turister, men slottet er her endnu. Vi har stadig en spændende handelsby, der er kommet et helt nyt torv og der sker en masse på havnen. Vi har udfordringer hele tiden, særligt nu med restriktionerne, men vi skal nok klare os, siger han.

- Vi lægger os jo ikke bare ned og drejer nøglen om. Vi skal skabe noget nyt, noget bedre og mere. Vi har stadig vores historie, den kan ingen tage fra os, understreger Sanne Hoffensetz.