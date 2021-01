Udvider efter kaos: Pakkeshops ruster sig til flere pakker

Black Friday, julehandel og januarudsalg har siden slutningen af november præget pakkeshoppen hos Spar i Ullerslev. Omfanget blev så stort, at Spar-købmanden i måneden op til jul måtte leje et lokale på den anden side af gaden til en midlertidig pakkeshop.

- Vi ved, det stiger år for år, men i år er det eksploderet. Jeg anslår, at vores omsætning af pakker ligger op mod 40 procent over samme periode sidste år, fortæller købmand Eggert Christiansen fra Spar i Ullerslev.

Spar i Ullerslev modtager pakker fra fire forskellige pakkeleverandører. Og selv her, hvor der er ved at falde ro på efter de mange udsalgspakker, vælter det stadig ind med pakker.

Op mod 500 pakker tirsdag

- Tirsdag er den største dag. Tirsdag i denne i denne uge fik vi op mod 500 pakker, fortæller Eggert Christiansen.

- Men det kræver noget timing at håndtere så mange pakker, fordi det er på forskellige dage, der kommer mange pakker. Tirsdagen er ekstremt stor. Onsdagen er også stor. Torsdag falder lidt. Mandag og fredag ikke store.

Pakkeshoppen er med til at trække kunder ind i butikken samtidig med, at det er en indtægtskilde for Spar-købmanden

- Det er jo selvfølgelig noget bøvl at have pakkerne, men det er jo også en form for kunde-indtrækkere. Kunderne kommer til os for at hente pakker, og så håber vi jo, folk også handler hos os, når de alligevel er her, for det er det med at sælge nogle varer, vi lever af, siger Eggert Christiansen.

Planlægger ny pakkeshop

Eggert Christiansen er godt i gang med at planlægge en udvidelse af butikken med et større areal til en helt ny pakkeshop. Grunden er af købt af kommunen, og hvis alt går efter planen, kan den nye pakkeshop indvies om et par måneder.

I den nye pakkeshop behøver kunderne ikke gå ind i butikken for at hente eller aflevere pakker.

- Vi vil selvfølgelig gerne have kunder i butikken, men det er også lidt, fordi vi tror på, at det her med at holde afstand ikke forsvinder i løbet af en måned eller to. Det har vi jo set, men jeg tror heller ikke, det kommer til at forsvinde de første år, siger Eggert Christiansen.