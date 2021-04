Coronatal fredag: Efter hård uge – fynsk kommune på rette vej

Dermed er kommunen, som denne uge blev nødt til at lukke Peter Willemoesskolen og en vuggestue, gået fra et incidenstal på 109,1 til 100,1.

Ingen sogne lukket ned

Der er fortsat ingen af de fynske sogne, der er lukket ned, viser de seneste tal.

For at man vælger at lukke ned, så er der tre ting, der skal gælde i sognet.

Det gør man, hvis incidenstallet i et sogn overstiger 400 smittede med Covid-19 blandt 100.000 borgere pr. uge.

Der skal være registreret flere end 20 smittetilfælde i alt igennem syv dage, og så skal positivprocenten være på 2 procent eller mere.