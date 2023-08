Mandag begynder en retssag, der omhandler en 22-årig kvinde, som er tiltalt for vold mod sygeplejersker på psykiatrisk afdeling på Odense Universitetshospital. Det er i alt 12 forhold, som den unge kvinde er tiltalt for.

Hun er tiltalt for at have slået medarbejderne og sagt, at hun vil slå dem ihjel. Sagen er endnu en fra et hårdt presset psykiatri.

17 vidner er indkaldt i retssagen, som forventes at vare tirsdagen med. Retssagen foregår i Retten i Odense.