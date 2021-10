Alberte og Sofus lærte nye tricks på Madspildskolen: - Det gør noget godt for Jorden

Idélysten har de også kunne mærke hos Arla Fonden, der sammen med Arla og Too Good To Go er med til at arrangere "Madspildsskolen".

-Det er så overvældende. Folk er så taknemmelige og hygger, mens de står og laver mad. De går glade herfra og med nye imput til køkkenet i det hele taget, siger Michelle Lang, der er Madguide hos Arla Fonden.

Redskaber til en ny generation

Det er dog ikke kun for at lære at spare lidt penge og den gode mad, at familierne er mødt op til dagens undervisning. For familien Julstrøm og mange af de andre familier handler det også om, hvordan man kan blive bedre til at passe på miljøet i fremtiden.

- Vi tænker, at det kan gøre noget godt for Jorden. Vi lærer Sofus og andre generationer, at man skal huske at passe på miljøet og genbruge ting, siger Alberte Julstrøm.

Netop miljøet er også det, der ligger til grund for projektet. Arrangørerne har nemlig skabt madspildsskolen, fordi der er kommet mere fokus på klima i samfundet.

- Vi skal gøre mange ting for at opnå mere bæredygtighed i Danmark. Husholdningerne smidder næsten 250.000 tons mad ud om året. Så der er ingen tvivl om, at vi skal blive bedre til at reducere madspildet, siger Sanne Vinther, der er direktør i Arla Fonden.