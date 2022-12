Billetkontrol tredobles: Flere passagerer uden billet får letbane til at opruste

Der er blevet gennemført ekstraordinært mange kontroller i letbanen i november og december.

Odense Letbane oplever nemlig flere passagerer, der kører med det nye tog igennem byen uden en billet, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

- Vi oplever en del flere passagerer uden billet, forklarer kommunikationschefen i FynBus, Martin B. Krogh, om baggrunden for de mange ekstra kontroller.



Antallet af kontroller er tredoblet fra omkring 8000 i september til hele 24.000 i november.

- Vi skærper indsatsen for at blive klogere på det reelle omfang af snyd, og vi prioriterer at være til stede også i ydertimerne. Det er vigtigt for os, at kontrollørerne er synlige i letbanen på alle tidspunkter, forklarer Martin B. Krogh.

Den oprustede billetkontrol fortsætter i december, oplyser letbaneselskabet.

Dyr afgift venter

Og det kan blive dyrt, hvis man vælger at køre uden billet.

I oktober blev kontrolafgiften nemlig hævet til 1000 kroner for voksne, mens den er lidt mindre for børn. De små må af med 500 kroner, hvis de bliver fanget i billetkontrollen uden billet.

- Nogen kan godt opleve det som en hård straf at få en billetafgift. Men det handler dels om at beskytte retsfølelsen hos det store flertal af betalende passagerer. Og samtidig er billetindtægterne naturligvis afgørende for, at økonomien i den kollektive trafik kan hænge sammen, siger Martin B. Krogh.



Manglende billetindtægter i letbanen betyder netop, at der de næste to år mangler 30 millioner om året for at få letbanen til at køre rundt. Penge, der skal findes i vores allesammens kommunekasse.

Misforståelse om snyd

Det er dog ikke kun letbaneselskabet, der er opmærksom på snyd i letbanetogene.

Det er de rejsende også, og i den forbindelse vil kommunikationschefen gerne addressere en misforståelse.

Flere rejsende har nemlig henvendt sig, fordi de mener at have konstateret snyd fra andre rejsende, der ikke benytter rejsekort-standerne.

- Det er vigtigt for mig at sige, at selvom en passager ikke tjekker ind eller ud med et rejsekort, kan vedkommende sagtens have en gyldig billet i form af et af de andre billetprodukter, der findes, understreger Martin B. Krogh.



For at imødegå det millionstore hul i letbanens regnskab, så har by- og kulturrådmand Søren Windell (K) forleden forslået, at letbanen skal begynde at køre rundt med reklamer for at få andre indtægter på letbanen end betalende passagerer.