Billetter stadig til salg: Russiske ballerinaer optræder i Odense

Hendes byrådskollega fra Venstre Araz Khan er enig.

- Det vil være usmageligt, hvis balletten, som vi tager klar afstand fra, gennemføres. Det er på alle måder usolidarisk, siger Araz Khan.

Flere russiske optrædender

By- og Kulturforvaltningens direktør, Morten Møller Iversen, oplyser til Araz Khan, at byrådet ikke kan aflyse balletten, men blot opfordre til, at Odeon gør det.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Odeons kulturchef Nanna Løkke Andersen, men et par klik på hjemmesiden viser, at det fortsat er muligt at købe billetter til forestillingen.



- Det er dobbeltmoralsk. Man støtter kunstnerne ved at købe billet til deres forestilling, siger Roya Moore.

Hun har selv som barn oplevet at flygte fra krig i Irak og i mangel på bedre gemme sig under et spisebord med sine søskende. Derfor rør det signal, man sender til ukrainerne ved at gennemføre forestillingen, hende personligt.