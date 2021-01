Borgere: Modernisering af skole skal gavne hele lokalsamfundet

I løbet af foråret 2021 skal Ubberud Skole moderniseres.

Det sker som en led i Odense Kommunes beslutning om at investere 1,8 milliarder kroner i velfærdens fysiske rammer, hvoraf en halv milliard kroner er afsat til renovering af folkeskolerne.

I den forbindelse er borgerne i Ubberud blevet inddraget for at dele holdninger og udtrykke ønsker til fremtidens Ubberud Skole, og på et borgermøde lørdag deltog 90 borgere i et digtalt borgermøde med kommunens borgmester.

Jeg synes, der var en fantastisk energi. Det, der betyder meget, er, at man kan mærke borgerne i samtalen Peter Rahbæk Juel (S), borgmester Odense Kommune

- Det er faktisk fantastisk at opleve, at der er så mange, der er så engagerede i området, men også har de samme ønsker for området, siger Rikke From Larsen, som bor i Ubberud og deltog i borgermødet.

Aktive lokaler

For borgmester Peter Rahbæk Juel (S) var mødet med borgerne både positivt og konstruktivt, selvom han forinden var spændt på, hvordan det digitale møde ville spænde af.

- Jeg synes faktisk, det gik rigtig godt. Jeg synes, der var en fantastisk energi. Det, der betyder meget, er, at man kan mærke borgerne i samtalen. Det, synes jeg faktisk, vi kunne her, siger borgmesteren.

Samme oplevelse havde Rikke From Larsen, der var glad for at høre lokale bud på, hvordan renoverede faglokaler på skolen kan aktiveres på nye måder.

- Der var rigtig mange, der bød ind med nogle ressourcer, vi ikke vidste, lå herude. Kunstmalere og musiklærere og så videre, som egentlig godt kunne tænke sig at bruge nogle af alle de her faciliteter, når nu de bliver sat i stand, siger Rikke From Larsen.

Hun håber, at lokalerne på skolen fremover vil skabe mere glæde for lokalsamfundet og ikke kun skolebørnene.

- Det er noget af det, vi godt kunne tænke os, når nu der for eksempel bliver renoveret nogle faglokaler på skolen, at vi kan få lov til for eksempel i fritiden at bruge dem, så de ikke bare står tomme, men de faktisk bliver aktivieret, siger hun.