Borgmester indkalder til forligsmøde om vaklende trafikplan

Onsdag aften har Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), indkaldt forligspartierne til møde på Odense Rådhus.

Mødet omhandler den grønne mobilitetsplan der lige nu mangler fuld opbakning i byrådet.

- Vi skal i gang med at gennemføre vores klimahandleplan. Det kalder klimaet på, og så har der også fra nogle partier været rejst ønske om at drøfte nogle af punkterne i vores klimahandleplan, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).



Der er nemlig opstået uenighed blandt partierne i byrådet, efter Venstre og Konservative i sidste uge meldte ud, at de havde været for hurtige på aftrækkeren, da de underskrev aftalen om den grønne mobilitetsplan for to måneder siden.

De to borgerlige partier ønsker alligevel ikke, at fartgrænserne skal sænkes i store dele af kommunen. Denne udmelding fik blandt SF og Enhedslisten i Odense til opfordre de to partier til at trække sig fra aftalen.

- Jeg vil gerne lytte til, hvad de (Venstre og Konservative, red.) vil i et fortroligt rum. Jeg vil gerne prøve at lytte til dem og høre, hvad de reelt gerne vil.

- Der er ingen tvivl om, at det rok med båden, som Venstre og Konservative har gjort, det gør, at jeg tror, at alle forligspartier lige har brug for at kigge hinanden i øjnene.

SF's rådmand Brian Dybro har da også tidligere kaldt Venstre og Konservatives klimapolitik for "kulsort".