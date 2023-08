Så hurtigt gik stor trafikplan i vasken

9. juni: Et enigt byråd i Odense præsenterer den store trafikplan. Den skal reducere CO2-udledningen fra trafikken i Odense ved at gøre det nemmere for buspassagerer og mere besværligt for bilister.

9. juni: Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) erkender, at den grønne mobilitetsplan indeholder flere elementer, som ikke er op til kommunen. Eksempelvis skal Folketinget afgøre, om fartgrænsen på Fynske Motorvej kan nedsættes. Borgmesteren slår fast, at politikerne skal tilbage på forhandlingsbordet, hvis forudsætningerne ikke holder.

13. juni: Det fynske folketingsmedlem Erling Bonnesen (V) melder klart nej til at sænke hastigheden på Fynske Motorvej til 90 kilometer i timen. Det er Folketinget, der afgør, om fartgrænserne på motorvejen skal sættes op eller ned. Samme melding kommer fra Liberal Alliance.

14. juni: Transportminister Thomas Danielsen (V) melder på vegne af regeringen ud, at den ikke er indstillet på at sænke farten på Fynske Motorvej. Det vil være “for dyrt” og en “dårlig løsning”.

15. juni: TV 2 Fyns politiske kommentator, Jesper Buch, vurderer, at det politiske forlig hviler på et “skrøbeligt fundament af glas”. I og med Folketinget ikke vil være med til at nedsætte hastigheden på motorvejen, skal partierne bag aftalen til at finde nye redskaber til at reducere CO2-udledningen.

15. juni: By- og kulturrådmand i Odense Søren Windell (K) erkender, at han ikke er overrasket over, at regeringen afviser kommunens plan om at sænke fartgrænsen på Fynske Motorvej. Han fortæller også, at han tvivler på, at hastighedsnedsættelserne i byen kommer i mål. Christoffer Lilleholt (V) kalder fartgrænserne et “politisk kompromis” og lufter idéen om, at kommunen undersøge, om Fjernvarme Fyn i højere grad skal være med til at finde løsninger på CO2-udfordringen.

9. august: Konservative og Venstre melder efter sommerferien ud, at de ønsker at lempe dele af den grønne trafikplan. Nu skal fartgrænserne alligevel ikke sænkes i store dele af Odense Kommune, for konsekvenserne for byen vil være for store, lyder det. De blå partier vil i stedet for have undersøgt, om der kan indfanges mere CO2 fra Fjernvarme Fyns skorstene. Det afviser Fjernvarme Fyn dog.

15. august: SF og Enhedslisten opfordrer over for Fyens Stiftstidende Konservative og Venstre til at melde sig ud af forliget bag den grønne trafikplan. SF og Enhedslisten holder fast i, at fartgrænserne i byen skal sænkes.

16. august: Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) har indkaldt til møde mellem forligspartierne. Mødet skal handle om de tiltag, der er aftalt i den grønne trafikplanen.

Analyse: Derfor vakler den grønne trafikplan

Set i lyset af de seneste måneders udvikling er det ifølge Jakob Risbro reaktionerne på den grønne aftale, der blev præsenteret 9. juni, som har fået fundamentet til at vakle.

- Det konservative bagland har, mildt sagt, ikke været voldsomt imponerede af forslaget, og derfor forsøger Konservatives Søren Windell og Tommy Hummelmose nu at finde en anden løsning, siger Jakob Risbro.

Når partierne bag aftalen mødes onsdag for at drøfte tiltagene endnu en gang, håber Enhedslisten og SF, at de blå partier forlader aftalen. Så kan de få større indflydelse på mobilitetsplanen, eksempelvis med den såkaldte Gent-model, der vil betyde trafikøer og nulemissionzoner i Odense.

- Venstrefløjen vejrer morgenluft og håber, at de borgerlige partier trækker sig fra forliget, så der i stedet kan blive gennemført initiativer med inspiration fra Gent-modellen, som stammer fra den belgiske by af samme navn. Her han man inddelt byen i zoner, som bilisterne ikke må køre imellem, men skal i stedet køre uden om byen i en ring, siger Jakob Risbro.

Bolden ligger hos borgmesteren

Det er Venstre og Konservative ikke interesseret i. Tværtimod. Derfor er det nu op til Peter Rahbæk Juel, hvor bred aftalen skal laves i byrådet i Odense.

- Bolden ligger hos borgmesteren, der formentlig ikke har nogen interesse i at skille sig af med de borgerlige partier og i stedet gå fuldtonet rødt og åbne forliget, siger Jakob Risbro.

- I stedet vil han nok sammen med de borgerlige lirke en løsning på plads under de forligskredsmøder, som skal afholdes onsdag aften, hvor de borgerlige måske også vil give sig lidt og være med til at lukke enkelte veje, sætte hastigheden ned nogle steder og så i øvrigt prøve at slippe ud af situationen med lidt af æren i behold efter ikke at have fået topkarakter for elegancen i deres retræte fra deres eget forslag om nedsættelse af hastigheden, vurderer han.

