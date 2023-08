Brandsikkerhed halter: Nu genhuses børnehavebørn i pavillon

Flyttefolkene har tirsdag haft travlt ved Tarup Børnehus i Odense.

I næste uge skal børnehavens omkring 70 børn genhuses i en ny pavillon.

- Jeg synes, at det er det bedste bytte, vi kunne få. Hvis vi tager omstændighederne i betragtning, så kunne det ikke blive ret meget bedre end det, som vi står i lige nu, siger daglig leder i Tarup Børnehus Kenneth Rasmussen.

For nogle måneder siden kom det nemlig frem, at børnehusets bygninger ikke var brandsikre. En brandrapport viste, at der var tale om en regulær brandfælde, og at der slet ikke burde være børn i bygningen. Siden har børnene opholdt sig i hvide telte på legepladsen.

Den nye pavillon er lejet i en periode på fire år og forventes at koste 6,1 millioner kroner.

Når børnene er flyttet, går Odense kommune i gang med at vurdere, om børnehaven skal renoveres, eller om den skal rives ned for at bygge nyt.

- Fire år kan virke som en lang horisont, men når vi skal præsentere det for vores udvalg og for byrådet, så tager tingene bare noget tid, siger Dorthe Krammager, der er kontorchef i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.