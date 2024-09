Budgetaftale får rådmand til at tænke på sin farmor og farfar

For SF's rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, Brian Dybro, var det en stor glæde at få med i årets budgetaftale, at der nu arbejdet med faste tværfaglige teams i kommunens hjemmepleje.

Det betyder, at dem, der får besøg af hjemmeplejen, i fremtiden gerne skulle mødes af genkendelige ansigter, som de føler sig trygge ved. Og det er et tiltag, som ifølge Brian Dybro bliver en "kæmpe forandring og forbedring", fortæller han til TV 2 Fyn.

- Hele vejen igennem har jeg tænkt på min farmor og farfar, som jeg rigtig gerne ville have havde oplevet den tryghed, der er i, at det er de samme mennesker, der kommer hjem til dem.