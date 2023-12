Butikker melder sig ud af cityforening i protest efter tv-interview

Han mener, at Peter Bøgholm ikke taler medlemmernes sag.



- Jeg har generelt været glad for at være medlem af cityforeningen, men med de udtalelser, der har været de sidste par dage, så er jeg bekymret for, om der bliver talt for vores synspunkter, eller det er personlige synspunkter, siger Emil Rasoulinia.



- Derfor har jeg gjort mig nogle overvejelser, og hvis det er de tanker, og den baggrund, der ligger bag, så har jeg ikke lyst til at være medlem af cityforeningen, fortsætter han.

Emil Rasoulinia frygter, at mobilitetsplanen vil gøre det mere besværligt at komme ind til byen, og at det vil betyde færre besøgende i bymidten.

- Vi har haft rigeligt med udfordringer i centrum. Specielt efter syv år med vejarbejde på grund af letbanen, som har gjort det besværligt for folk at komme ind til byen, siger han.



Ud over at reducere CO2-udledningen, skal mobilitetsplanen også give 25 procent flere besøgende i bymidten i 2030 blandt andet ved at forbedre adgangen for cyklister og kollektiv transport. Emil Rasoulinia tror dog ikke på, at det kommer til at ske.



- Det er ikke fordi, politikerne mener noget ondt, men jeg tror, at vi også skal se de med andre briller og lytte til de erhvervsdrivende. Det er os, der bor inde i byen. Det er os, der kan mærke det, og det er os, der skal betale huslejen, siger han.