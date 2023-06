Byggefejl på letbanen kunne have slået ihjel: - Gør mig voldsomt ophidset

- Hvis der var gået nogle forbi der, så var de blevet slået ihjel.

Så klare er ordene fra formanden i Odense Letbanes bestyrelse Jesper Rasmussen om det anker til letbanens køreledning, der natten mellem den 10. og 11. juni løsnede sig og røg ud af husmuren på en bygning på Nyborgvej i Odense.

Ifølge formanden skulle det såkaldte facadeanker, der holder køreledningen fastspændt, være revet ud af husmuren med en sådan kraft, at den røg på tværs af kørebanen, letbaneskinnerne og helt over på det modsatte fortov.

Jesper Ramussen mener, at letbanens hovedentreprenøren Comsa har ansvaret for fejlen.

I videoen herover kan du se, formanden forklare, hvordan facadeankeret skulle have været fæstnet til både bag- og ydermur i bygningen. Odense Letbanes undersøgelser viser dog, at facadeankeret aldrig har været fæstnet i bygningens bagmur.

- Det her er hvert fald ikke lavet efter forskrifterne overhovedet, og det gør mig voldsomt ophidset, lyder det fra Jesper Rasmussen, der vil have Comsa til at betale udbedringerne, som letbanen lige nu arbejder på.



- Det er en helt anden kategori i forhold til andre fejl og mangler, vi har påpeget, tilføjer han.

Spanske Comsa har overfor TV 2 Fyn forklaret, at alle facadeankre er blevet installeret i overensstemmelse med alle kontraktlige aftaler.