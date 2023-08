Efter stort millionunderskud: - Charter skal nok komme tilbage, siger lufthavnsdirektør

Markant færre flypassagerer letter fra lufthavnen i Beldringe.

Antallet af passagerer hos Hans Christian Andersen Airport er nemlig halveret siden coronapandemien, og lufthavnen endte sidste år med sit største underskud i sin historie.



Det skriver Fyens Stiftstidende.

Færre passagerer er en stor del af forklaringen på lufthavnens underskud på 11,4 millioner kroner, lyder det fra Sydbanks luftfartsanalytiker.

- Vi kan se, at selvom passagertallene tikker op i 2022 i forhold til året før, så er der altså også et stigende omkostningspres alle steder inden for luftfarten. Det er også med til at præge lufthavnens indtjening.



- Det er en lilleput lufthavn, som skal hele tiden skal sikre, at der kommer passagerer nok til, at man kan dække omkostningerne, siger luftfartsanalytiker Jacob Pedersen til TV 2 Fyn.



Sidste år bevægede 10.000 passagerer gennem terminalen, viser en opgørelse fra lufthavnen, der ligger på grænsen mellem Nordfyn og Odense. Det er en halvering siden 2019, hvor over 20.000 fløj fra den fynske lufthavn.

Afhængig af charterrejsende

I dag kan rejsende flyve direkte fra Odense til populære destinationer som Bornholm, Italien og Mallorca. Blandt andre rejseselskabet Spies og fynske Gislev Rejser tilbyder flere afgange fra den fynske lufthavn.

Tidligere på året trak rejseselskabet Apollo sig fra lufthavnen på grund af logistiske årsager. Det betyder blandt andet, der vil være en del færre flyafgange, skriver Fyens Stiftstidende.

- Vi ser en tendens til, at rigtig mange charterselskaber holder sig til det sikre. Jeg tror heller ikke, at de har været klar over, at efterspørgslen på flyrejser i bund og grund har været så stor, som den har været hen over sommeren, siger han.

Her er der heller ingen tvivl om, at rejseselskabets exit har stor betydning for lufthavnens passagertal, forklarer luftfartsanalytikeren.

Trods underskud og faldende passagertal, er Hans Christian Andersen Airports direktør, Hans Okholm Vejrup, er han fuldt ud optimistisk omkring lufthavnens fremtid.

- Rejsearrangørerne har efter coronapandemien koncentreret sig omkring de større lufthavne, hvor de i forvejen har fly stående, og så begynder de ligeså stille at komme tilbage til de mindre lufthavne. Vi kommer med igen i deres programmer, forsikrer HCA Airports dirketør Hans Okholm Vejrup.

Lufthavnen i Beldringe huser også det nationale dronecenter UAS Denmark Testcenter. I løbet af ganske få år er ambitionen, at lufthavnen vil centrum for drift og service af dronetaxaer.

Sidste år var der i alt 3.000 droneaktiviteter og omkring 7.000 fly, som landede og lettede i Beldringe, uddyber direktøren.

- Vi er så heldige med vores lufthavn, at vi har flere ben at stå på. Vi har en voksende droneindustri, og vi har et hav af testfaciliteter. Vi har aktivitet fra hele verden på den front, som rejser hertil for at teste dronerne, siger han.

Fynboerne vil gerne lufthavnen

Ifølge luftfartsanalytikeren bør lufthavnen fremadrettet sikre sig flere charterrejser, der flyver ud fra den fynske lufthavn i fremtiden.

Selvom han kalder satsningen af droner for "rasende interessant", mener han ikke på baggrund af regnskabet, at dronerne på kort sigt vil sikre indtægter, som gør, at man kan nedtone flytrafikken, forklarer Jacob Pedersen.

Ser du en fremtid for en HCA Airport?

- De andre lufthavne, såsom København og Billund, er kæmpestore lufthavne målt med HCA (HCA Airport, red.). Her tror jeg faktisk, at man skal være rigtig glad, hvis man kan sikre flere charterpassagerer, mere samarbejde med charterselskaber og udbygge satsningen af droner, siger Jacob Pedersen.

Lufthavnsdirektøren fortæller også, at man allerede arbejder på at få flere rejseafgange fra HCA Airport. Det forventes allerede at ske fra næste år, lyder det.

- Vi får flere tilbud, og flere kigger på lufthavnen. Rejseselskaberne, der udbyder rejser fra Odense, får dem også solgt. Flyene bliver fyldt herfra, og det viser, at fynboerne er loyale overfor de rejsearrangører, der har afgangene, siger lufthavnsdirektøren.

Hans Christian Andersen Airport er ejet af henholdsvis Odense og Nordfyns Kommuner.

Tidligere har flyselskabet Norwegian set efter midlertidige alternativer til Kastrup Lufthavn i forbindelse med flyvelederkonflikten. Dengang var lufthavnsdirektøren positivt indstillet over for at få faste ruteflyvninger til Beldringe.