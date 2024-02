Ekstraordinært møde i aften: Det ved vi og det mangler vi svar på om Agedrup Skole

Ingen af de konkrete episoder har givet anledning til en bortvisning, står der i skrivelsen.

Men hvem har vidst hvad?

I aften mødes politikerne i Børn- og Ungeudvalget. Siden mandag er det forsøgt klarlagt, hvad der har fundet sted på Agedrup Skole i løbet af de seneste år. I aften får politikerne en redegørelse, der skal give et tydeligere billede af, hvad der er foregået, hvem der har vidst det, og hvad der er blevet gjort for at stoppe det.

Her får du nogle af de spørgsmål, der mangler svar på.

Hvem er ballademagerne? Dækker det over få eller mange elever?

Rådmanden for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune Susanne Crawley Larsen (R) sagde tidligere på ugen, at det var nødvendigt at få dannet et komplet overblik over, hvor stort problemet er.

- Lige nu arbejder forvaltningen på, at få et overblik over hvad der er sket, og hvordan der er blevet handlet. Det er vigtigt for os, at finde ud af, om det kan lokaliseres til nogle få personer, eller om det er kulturen på skolen, sagde Susanne Crawley Larsen.

Redegørelsen forventes at være med til at klarlægge omfanget af problemerne og være med til at indsnævre, hvor problemerne er opstået.

Hvad har Odense Kommune vidst, og hvad har kommunen gjort?

Skolebestyrelsen skrev i sin årsberetning fra 2022/2023, at man lavede retningslinjer for "voldsomme handlinger og krænkende adfærd".

En læges underretning til Børn- og Ungeforvaltningen fra februar 2023, som TV 2 Fyn er kommet i besiddelse af, giver også et indblik i en rå hverdag på Agedrup Skole. Der står, at en dreng var blevet udsat for grove, fysiske overgreb og at han efterfølgende ikke kunne komme i skole "på grund af angst for mobning og overgreb."