Idioter, shit og fucking pislort: Elever broderer deres coronafrustration

- Nogle gange har man bare brug for at komme ud med sine aggressioner, og jeg tror ikke, der er nogen af os, der ikke har bandet over det her corona, og det har børn også behov for.

Sådan siger Hanne Brink Erichsen, som er håndværk- og designlærer for 6.A på Seden Skole.

Hun har stillet eleverne en opgave. De skulle brodere de bandeord, som de forbandt med coronasituationen.

En opgave, som har affødt et kulørt udvalg af ord fra den sproglige skuffe, der ellers normalt er forbudt.

Fucking pislort, shitty, fuck og fucking lort er bare et lille udpluk af de broderier, som eleverne har lavet.

Personen bag ’fucking pislort’-broderiet er Julia Falkenstrøm Madsen, og der er en helt klar grund til, at hun beskriver coronasituationen med de ord.

Lidt ude ved grænserne

- Jeg har skrevet ’fucking pislort’, fordi corona er noget ’fucking pislort’ lige nu, lyder det fra folkeskoleeleven, som uddyber alle de steder, hvor coronaen mildest talt er i vejen.

- Vi kan ikke komme ud at rejse, og vi kan ikke komme tilbage i skole, og vi kan ikke komme ud og shoppe og være sammen med venner.

Julia Falkenstrøm Madsen fortæller, at hun fik inspiration til netop de bandeord, fordi det er dem, hun slynger ud, hver gang hun dør i et computerspil, som de spiller i klassen. Og fordi det er dem, som ryger ud, når hun tænker på corona.

Opgaven, som hun og de andre i 6.A blev stillet, er ikke som dem, de oftest får i skolen.

- Det er en sjov opgave, og det er interessant, for det er jo sådan lidt ude i grænserne. Det plejer vi jo ikke at lave, siger Julia Falkenstrøm Madsen, som tilføjer:

- Lærerne plejer at brokke sig, hvis vi bander.

Deres lærer Hanne Brink Erichsen forklarer, at det både er frustrerende for lærer og elever, at de har været nødt til at blive hjemme i så lang en periode.

Derfor gav hun 6.A denne unikke måde at få afreageret på.

Opgave kom med mere nedlukning

Hun siger videre, at opgaven med korsstingene blev stillet i starten af februar, hvor folkeskoleelever igen fik beskeden om, at de skulle blive hjemme.

På Facebook har skolen delt et udpluk af broderierne, og opslaget har høstet likes og grine-emojis fra flere kanter.

De fine broderier kommer også på et særligt tidspunkt. Offentliggørelsen af håndværket sker således næsten samtidig med, at verden nu har været hærget af en pandemi i et år.

Torsdag er det nemlig præcis tolv måneder siden, at den verdensomspændende sundhedsorganisation WHO vurderede situationen med den nye coronavirus til at være en pandemi.

En pandemi, som kom til at påvirke store dele af også det danske samfund, og som i længere perioder eksempelvis har holdt 6.A i hjemmeskoling.

Regeringen meldte dog ud tirsdag, at der sker en lille genåbning for skoleelever fra 5. til 8. klasse.

De har fået lov til at komme tilbage en ugentlig dag, som skal foregå med udendørs undervisning.

- Heldigvis får vi lov at komme tilbage en dag om ugen nu, men det er stadig noget andet, lyder det fra Hanne Brink Erichsen, som slår fast, at tre måneder bag en skærm er lang tid for børn.

Her ses et udsnit af de broderier, som eleverne står bag. Foto: Morten Urup Skov