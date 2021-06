Embedsmisbrug: Bortvisning af medarbejder var i orden

I august 2017 bortviste By- og kulturforvaltningen i Odense Kommune en medarbejder fra byggesagsafdelingen. Og bortvisningen var berettiget, skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Medarbejderen arbejdede med byggesagsbehandling, og kommunen mistænkte den ansatte for at udarbejde byggesagsansøgninger for flere virksomheder gennem sit eget firma og derefter selv stå for sagsbehandlingen.

Ifølge By- og kulturforvaltningen var der tale om inhabilitet og embedsmisbrug, og derfor blev medarbejderen bortvist.

- I 2017 var By- og Kulturforvaltningen meget bekymret for, om borgere og virksomheder mistede tilliden til forvaltningens saglige og uvildige sagshandling, når der kunne være et sammenfald af interesser mellem medarbejderens private og offentlige rolle. Det førte ud over bortvisningen også til en gennemgang af arbejdsgangene og kulturen i Byggesagskontoret, som har været rigtig god for afdelingen og vores efterfølgende arbejde, siger Morten Møller Iversen, der er administrerende direktør.