Fejl på fejl: Odense Letbane finder over 2000 fejl og mangler på letbanesystemet

Det er nok gået de færrestes næse forbi, at Odense Letbane og letbanens hovedentreprenør, spanske Comsa, ikke ser helt ens på de mange udfordringer, letbanen i sin relativt korte levetid er stødt på.



Skrig i svingene, rystelser i jorden og facadeankre, der er fejlmonteret. Der har været nok at slå ned på.

Faktisk har der været så mange fejl, at de ikke tilnærmelsesvis kan tælles på hverken en eller to hænder. Det fortæller letbanens bestyrelsesformand, Jesper Rasmussen.

- En af årsagerne til voldgiften er, at vi har fundet 2000 fejl og mangler. Det kan være en lygtepæl, der er ridset eller står skævt, det kan være, der er et skilt, der er vinklet forkert, noget beton, der er revnet, græs, der ikke er sået ordentligt eller at isolering i en bygning er foldet, så man kan se, det ikke ligger, som det skal. Det er fejl og mangler. Dem er der 2000 af, slår han fast, inden han fortsætter.

- Isoleringen i det her tag ligger forkert (taget på letbanens kontrolcenter, interviewet foretages i, red.), så derfor er taget utæt, og der siver varme ud. Det skal vi så påpege og sige til entreprenøren “Kære entreprenør, vil du komme og rette det her isolering”, og så skal de have chancen for at udbedre det, vi har påpeget. Først hvis de siger, at de ikke vil udbedre det, kan vi gøre tiltag for at båndlægge de penge, de har sat i sikkerhed for, at den letbane, de har bygget, også er efter forskrifterne. Og så kan vi tillade os at gøre det for deres penge, og det er det, der sker, når man udløser en voldgift, forklarer han.

En livsfarlig fejl

Ifølge Jesper Rasmussen er det afgørende vigtigt, at letbanen står fast på sin ret nu.

- Der er ikke andet at gøre, end at stå fast og se på, om vi har fået det, vi har bedt om, og det har vi ikke, fortæller han.

Han tager en cirka 30 centimeter lang metalstang frem. Omkring den sidder sporadiske murbrokker.

Det er det facadeanker, der i ugevis har gjort hverdagen betydeligt mere besværlig for hundredvis af pendlere i Odense. Det er det facadeanker, der natten til den 11. juni røg ud af væggen ved Nyborgvej og som viser sig ikke at have været monteret korrekt.

- Det, der er sket her til sidst, og som er et bevis på, at der også er “skjulte” fejl, er det her muranker, der er kommet ud af væggen. Det skulle bores ind i en mur, videre gennem hulrummet og ind i bagmuren. Det her anker har kun siddet fast i formuren, og man skal huske, at en formur ikke kan bære ret meget. Det er bagmuren, der bærer, fordi det er bagmuren, der bærer taget og etageadskillelserne og alle vores møbler, og folk, der bor i det. Derfor ligger en sten i bagmuren uhjælpeligt fast, og kan ikke hives ud. Man kan derfor godt bore et sådan anker ind, men det skal ind i bagmuren. Det her er et tydeligt bevis på, at den aldrig har været i bagmuren, uddyber han med forargelse i stemmen, inden han fortsætter.

- De tegninger, som Comsa har vist os på, hvordan de har lavet det. Dem, de har skrevet under på, at det er sådan, de har lavet dem, er ikke sande. For den her bolt plus en til, er i hvert fald aldrig kommet ind i bagmuren, siger Jesper Rasmussen.

Og netop de udtalelser er faldet Comsa for brystet.

Som svar til TV 2 Fyn skriver Comsa, at det vil forbeholde sig retten til at ethvert retsligt initiativ som de finder passende overfor bestyrelsesformand Jesper Rasmussen.

Det vil de på baggrund af hans udtalelser om livsfare og de anklager han ifølge Comsa fremsætter, i forbindelse med undersøgelserne af facadeenkrene.