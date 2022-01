Fjernvarme Fyn: Det skal blive grønnere, men ikke dyrere

- Selve fangstanlægget, det er jo en milliardinvestering. Og hvis man også skal lave de avancerede og bæredygtige brændstoffer og materialer, så er det også milliarder vi snakker, siger Jan Strømvig.

Men på trods af de store investeringer mener Jan Strømvig ikke, at det vil komme til at gå ud over varmeregningen.

- Det er helt klart ambitionen at vi skal blive ved med at have de faste, lave og attraktive, konkurrencedygtige fjernvarmepriser. Det er et virkelig højt sat mål for for Fjernvarme Fyn, siger Jan Strømvig

Finansiering

Der bliver bragt mange penge i spil over finansloven. I følge Jan Strømvig er der nævnt et beløb over 16 milliarder kroner til det her projekt.

- Så er der i øjeblikket et arbejde i gang omkring en grøn skattereform, vi også forventer vil understøtte projekter som det her, siger Jan Strømvig

Sidst men ikke mindst regner Fjernvarme Fyn også med at kunne spare en del penge på de CO2-kvoter, de lige nu betaler for at køre virksomheden.

Første skridt i følge Jan Strømvig er dog at komme i mål uden stigende fjernvarmepriser og en CO2-neutral fjernvarme, men ...:



- Kunne vi nu lave en god forretning ud af det, så er det også noget, vi altid har blik for, siger Jan Strømvig.