Flaget var hejst: Nu vender eleverne i Vollsmose tilbage i skole

Skoleleder Allan Feldskou oplever også, at mange elever har været særligt udfordrede af at blive undervist hjemme. Selvom lærerne har gjort sig umage for at finde på kreative måder at undervise på, tror han, det har efterladt et fagligt efterslæb.

- Der er jo børn, der ikke har lært det, de skulle, i de sidste fire måneder. Her skal vi have afdækket, hvad det er for et læringstab, der er tale om, og så skal vi have lavet en særlig håndholdt indsats i forhold til dem, siger han.

Var tæt på at lukke ned

Så sent som i fredags var Vollsmose ellers tæt på at lukke ned som følge af den nye Christiansborg-aftale, der tillader lokale nedlukninger helt ned på sogneniveau.